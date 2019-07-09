КМДА оголосила про відкриття нового пляжу "Троєщина"

Фото: пляж (прес-служба КМДА)

Понад 300 тисяч жителів Троєщини тепер можуть відпочити на пляжі у своєму районі

Сьогодні у Києві відкрили новозбудований пляж "Троєщина", що поруч із однойменним житловим масивом. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи новий пляж, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

У результаті ремонтних робіт акваторію пляжу збільшили до 1,7 га, завезли пісок, збудували вбиральні, дитячий і спортивний майданчики та інші елементи інфраструктури.

"Ми відкриваємо новий пляж для жителів Троєщини. Раніше це була зона відпочинку, що користувалась великою популярністю. Тому логічним було рішення перетворити цю зону відпочинку на справжній облаштований пляж. Тут розчищена акваторія площею 1,7 га, очищено дно, привезений пісок. Дуже важливо, що тут є доріжки для людей старшого віку та людей з інвалідністю. Тут встановлений спортивний та дитячий майданчики. Тут є спеціально відведене місце для пікніків. Без вихідних тут чергують рятувальники", – говорить Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, щодня тут відпочивають 15 тисяч осіб і головне, щоб цей відпочинок був безпечним та зручним.

Вартість виконаних цього року робіт – 13 млн грн.

Пантелеєв нагадав, що вже вісім столичних пляжів цього року отримали екологічні сертифікати – міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". Серед них – сім муніципальних пляжів: "Веселка", "Венеція", "Галерний" та "Молодіжний", "Дитячий", "Золотий" та "Пуща-Водиця". Для порівняння: у 2017 році лише 3 пляжі мали блакитний прапор.

Загалом для киян та гостей столиці працює 14 муніципальних пляжів та 18 зон відпочинку.

За останні три роки відремонтували чотири пляжі: "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Пуща-Водиця", а цього року заплановано завершити капремонт ще трьох – "Троєщина", "Чорторий", "Галерний".