Управляющая компания портового терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" опровергает претензии американского хедж-фонда

GNT Group, управляющая зерновым терминалом "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском порту, отвергает обвинения в нецелевом использовании кредитных средств. Также компания готова погасить кредитные обязательства перед Argentem Creek Partners и открыта для переговоров по предоставлению всех необходимых финансовых документов для проведения аудита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление управляющей компании GN Terminal Enterprises Limited.

Как известно, на прошлой неделе американский хедж-фонд Argentem Creek Partners сообщил, что начал принудительные действия против GNT Group, управляющей зерновым терминалом "Олимпекс Купе Интернешнл", работающим на территории Одесского морского порта. Претензии касаются кредитных линий совокупным размером 75 млн долларов.

В связи с этим GNT Group заявила, что в 2019 году привлекла в Argentem Creek Partners две кредитные линии в размере 25 млн и 50 млн дол. Эти средства были направлены на погашение кредита ЕБРР и выкуп 26% доли CHS Europe Sarl в зерновом терминале "Олимпекс Купе Интернешнл".

"В своем заявлении фонд Argentem Creek Partners сообщил, что подозревает GNT Group в злоупотреблении предоставленными кредитными средствами. Но кредитный договор был заключен таким образом, что все кредитные средства имели сугубо целевое назначение, и любое их нецелевое использование было невозможно", - отметили в GNT Group.

Там также добавили, что в 2022 году Украина оказалась в ситуации полной морской блокады в связи с войной, что оказало существенное влияние на финансовые показатели всех игроков рынка перевалки грузов. Кредитный договор с американским фондом позволял откладывать выплаты по кредитам, на что были получены оговоренные договором вейверы (отсрочки).

"GNT Group заявляет о готовности погасить кредитные обязательства перед Argentem Creek Partners и открыты для переговоров по предоставлению всех необходимых финансовых документов для проведения аудита. Ведь никаких нарушений и нецелевого использования кредитных средств быть не могло. Мы хотели бы подчеркнуть, что GNT Group есть одним из участников, задействованных в зерновом коридоре при поддержке ООН и никогда не прибегавших к никаким злоупотреблениям кредитными средствами за всю свою более 20-летнюю историю", - говорится в заявлении.

В компании также подчеркнули, что история зернового терминала "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском порту началась еще в 2000 году.

Все это время GNT Group сотрудничала с крупными международными компаниями и финансовыми институциями. Объем инвестиций в развитие терминала составил более $80 млн. Так, с 2009 по 2019 год в проект привлекались кредитные средства международной компании CHS Inc. и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

"Олимпекс Купе Интернешнл" - одна из крупнейших частных стивидорных компаний, оперирующая в Одесском морском порту. В прошлом году, по данным портала "Порты Украины", компания с показателем 180 тыс. т занимала 11-е место в рейтинге портовых терминалов Украины по объемам одновременного хранения зерновых.