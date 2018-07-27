Кернес пов'язує своє політичне майбутнє з "Відродженням"

Кернес отримав пропозицію стати учасником праймеріз від "Відродження" по вибору кандидата в президенти

Мер Харкова Геннадій Кернес отримав пропозицію стати одним з учасників праймеріз від партії "Відродження" по вибору кандидата в президенти. Про це мер Харкова Геннадій Кернес заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

Однак остаточного рішення Кернес поки не прийняв. "Таке питання розглядалося, але поки я відповіді не дав", - сказав Кернес.

Також він спростував чутки про те, що планує залишати партію "Відродження" заради створення власного політичного проекту.

"Я підтримую "Відродження", і якщо буду створювати нову політсилу, то разом з "Відродженням". І якщо об'єднуватися, то з нею", - підкреслив мер Харкова.

За словами харківського градоначальника, мета створення власної політсили – забезпечити присутність у парламенті партії, яка б лобіювала інтереси Харкова.

У той же час сам Геннадій Кернес не планує залишати посаду мера і не готує собі наступника.

"До виборів ще далеко, і я не збираюся нікуди йти. В моїх планах і далі бути серед людей, а там подивимося", - заявив Харківський міський голова.

Зазначимо, Геннадій Кернес був обраний мером Харкова від партії "Відродження" 25 жовтня 2015 року з результатом 65,8% голосів виборців. Сьогодні у Верховній Раді створена депутатська група "Партія "Відродження", її співголовами є народні депутати Віталій Хомутиннік та Віктор Бондар.