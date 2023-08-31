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Kernel: осуществленная по требованию кредиторов допэмиссия акций не нарушает права миноритариев

Четверг 31 августа 2023 12:40
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Kernel: осуществленная по требованию кредиторов допэмиссия акций не нарушает права миноритариев Фото: осуществленная по требованию кредиторов допэмиссия акций Kernel не нарушает права миноритариев (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Все действия Kernel по выпуску акций соответствуют действующему законодательству ЕС. Процесс допэмиссии и аукциона сопровождали ведущие европейские юридические фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В настоящее время Kernel находится в процессе реструктуризации большей части кредиторской задолженности, общая сумма которой превышает $1,4 млрд. Одно из требований кредиторов - привлечь акционерный капитал в сумме как минимум 60 млн долларов США. Соответственно совет директоров Kernel принял решение о выпуске дополнительных акций, о чем заранее сообщил.

Kernel решил выпустить акции только среди существующих акционеров и, в частности, только среди так называемых "квалифицированных" инвесторов. Это решение отвечает законодательству ЕС и является распространенной европейской рыночной практикой, позволяющей выпускать акции быстро - без подготовки проспекта эмиссии, привлечения финансовых и юридических советников и посредников, проведение роуд-шоу и т.д.

Оферта по допэмиссии акций была проведена в формате голландского аукциона. В соответствии с ним, цену и количество акций определяет не сама компания, а акционеры-участники.

На это решение в первую очередь повлияло желание Kernel привлечь необходимую сумму согласно требованиям кредиторов, а не продать акции по определенной цене. ракеты, морской экспорт заблокирован", - говорится в заявлении.

В Kernel также заверили, что принимая решения по размещению акций, руководствовались исключительно интересами компании и ее акционеров, строго соблюдая нормы международного законодательства.

"Все действия компании по выпуску акций соответствуют действующему законодательству ЕС. Ведущие юридические фирмы Люксембурга и Польши сопровождали процесс допэмиссии, подготовки и проведения аукциона. Мы полностью уверены в своих действиях и их соответствии нормам европейского законодательства", - заявили в Kernel

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