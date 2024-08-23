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Кеннеди-младший снялся с выборов президента США в пользу Трампа

США, Пятница 23 августа 2024 22:28
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Кеннеди-младший снялся с выборов президента США в пользу Трампа Фото: Роберт Кеннеди-младший (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил, что приостанавливает свою кампанию и будет поддерживать Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Кеннеди заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, поэтому обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней.

"Приблизительно в 10 штатах, где состоятся выборы, я собираюсь снять свое имя, и я уже начал этот процесс. И призываю избирателей не голосовать за меня", - сказал он.

Кеннеди также добавил, что оставит свое имя в избирательных бюллетенях некоторых штатов, которые не повлияют на результат выборов в ноябре.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший может отказаться от участия в выборах и поддержать республиканца Дональда Трампа.

Независимая президентская кампания Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего сталкивается с тяжелым финансовым положением. В настоящее время он является третьим кандидатом на пост президента США и имеет более высокий рейтинг на данной позиции, чем любой его предшественник с 1992 года.

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