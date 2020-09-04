Кожен другий учасник акції "Хмельницькгаз Збуту" замовив газ на зиму онлайн

Газова труба (kmu.gov.ua)

Аби заощадити під час холодів, вже понад 1200 жителів Хмельницької області підписались на участь у другому сезоні акції "Твоя енергонезалежність". Половина з них зробила це за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Наразі клієнти компанії замовили на зиму більше мільйона кубометрів природного газу за літніми цінами.

"Після скасування механізму гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами, вартість блакитного палива для українців безпосередньо залежить від котирувань на європейських енергетичних біржах, - говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Вереснева ціна контрактів на газових хабах Європи варіювалася від 5,5 до 5,8 гривень за кубометр. З наближенням холодів біржові котирування продовжують стрімко зростати. Убезпечити домашні бюджети від пікових цін можна завдяки акції "Твоя енергонезалежність", замовивши будь-який обсяг газу на опалювальний сезон за фіксованими цінами. Найзручніше зробити це в Особистому кабінеті на сайті 104.ua".

Взяти участь в акції клієнти компанії мають змогу до 30 вересня. При укладенні договору до 15 вересня акційна вартість блакитного палива складатиме 4,99 гривень за кубометр, після – 5,49 гривень. Використати створений запас газу необхідно з 1 жовтня нинішнього року до 31 березня 2021 року. Послуга доставки блакитного палива сплачується окремо.

На думку Андрія Левицького, пропозиція від ТОВ "Хмельницькгаз Збут" дозволить заощадити саме тоді, коли і потрібно, адже опалювальний сезон – традиційний період найвищих щомісячних цін на газ. Після його завершення блакитне паливо зазвичай дешевшає.

"Крім Особистого кабінету, підписатись на "Твою енергонезалежність" можна у Центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ "Хмельницькгаз Збут", а також за телефонами Контакт-центру: (067)-01-14-104 або (0382)-686-504", - йдеться у повідомленні прес-служби.