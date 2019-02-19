Кожен другий клієнт "Волиньгаз Збуту" платить за газ онлайн

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Онлайн-сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем

У січні 2019 року більше 120 тис. волинян оплатили за газ через онлайн-сервіси. За рік кількість електронних платежів на Волині зросла на 20%. Про це повідомляє прес-служба компанії "Волиньгаз Збут".

"Клієнти "Волиньгаз Збуту" мають можливість скористатись будь-яким із семи онлайн-сервісів, та в деяких випадках без комісій і завжди без черг можуть сплатити за спожитий газ. Зараз до послуг споживачів природного газу Волинської області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox. Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з Особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, месенджера Viber за допомогою звичайного телефону через IVR", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card. Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажання її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом одного-двох днів.

"Наша компанія пропонує клієнтам ряд сучасних послуг, в т.ч. і дистанційні онлайн сервіси для розрахунку за спожитий газ. Маючи банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, споживачі можуть вибирати для себе найзручніший дистанційний спосіб оплати: без черг та не виходячи з дому", – розповів директор "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

Зазначається, що серед додаткових можливостей такого онлайн сервісу як Особистий кабінет – інформація про стан особового рахунку, історія платежів та нарахування субсидії.

"Всі видатки по організації комплексу онлайн-послуг для споживачів газу несе "Волиньгаз Збут", в той час як 90% коштів за газ отримує державна монопольна компанія", - йдеться у повідомленні.