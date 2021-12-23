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Кожен третій українець вважає закон про олігархів популізмом, - WP

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 12:52
Кожен третій українець вважає закон про олігархів популізмом, - WP Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Понад третина українців згідно з соціологічними опитуваннями вважають закон про олігархів популізмом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американської газети The Washington Post.

"Опитування громадської думки влітку показали, що понад третина українців вважають, що "антиолігархічний" закон має напівмістичні цілі", - йдеться у статті.

І лише близько 20% населення бачать у законі позитивні моменти.

The Washington Post також попереджає про зростання напівмістичних настроїв в українській владі, що загрожує стабільності та може негативно сприйнято міжнародною спільнотою.

"Аналітики вважають, що президент, популярність якого різко впала з того часу, як два роки тому він здобув перемогу на президентських виборах в Україні, цілком може розіграти популістську гру. Але він ризикує уявити Україну дезорганізованою в очах міжнародної спільноти, яка розглядає питання про допомогу країні для протидії ескалації конфлікту з Росією", - йдеться у статті.

Нагадаємо, закон про олігархів прийнятий 23 вересня, підписаний 5 листопада. Він перебуває на перевірці у Венеціанській комісії через підозри в порушенні ним положень про права людини. Висновок комісії очікується в середині січня 2022 року.

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Закон про олігархів
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