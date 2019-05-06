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Кожен п’ятий клієнт "Волиньгаз Збуту" користується Особистим кабінетом

Новини » Енергетика    06.05.2019 - 19:15
Кожен п’ятий клієнт "Волиньгаз Збуту" користується Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Торік через Особистий кабінет в Україні опрацьовано понад 700 тис. звернень з питань щодо поставок газу

За три роки роботи сервісу Особистий кабінет на сайті 104.ua, темпи приросту його користувачів збільшуються.  Упродовж  2018 року кількість реєстрацій в Особистому кабінеті зросла майже на 50%. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгаз Збуту".

"Користувачами Особистого кабінету на сайті 104.ua є 20% сімей, що користуються газом у Волинській області – це 52 тис. клієнтів "Волиньгаз Збуту". Вони  мають можливість контролювати споживання газу і стан особового рахунку в режимі онлайн. Крім того, Кабінет має низку інших корисних функцій, що дозволяють споживачам економити свій час, не витрачаючи його на відвідування Центрів обслуговування. Це онлайн-оплата, завантаження рахунку, перегляду історії оплат та споживання газу, можливість інтерактивного спілкування з фахівцями компанії", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, торік через Особистий кабінет в Україні опрацьовано понад 700 тис. звернень з питань щодо поставок газу. Майже половина онлайн-консультацій –  50,48% стосувалися пільг та субсидій,  розрахунків за газ - 11,25%, боргів або переплат – 3,79%,  вирішували питання онлайн оплати- 34%. Менше всього споживачі цікавились незарахованими платежами – 0,06 %.

Враховуючи побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами.

"З кожним роком ми поповнюємо дистанційні сервіси новими розробками, які дозволяють охопити якісним обслуговуванням ще більшу кількість клієнтів. Особистий кабінет – це найінформативніший канал для вирішення всіх газових питань. Його мобільна версія - додаток 104 Mobile зручний тим, що завжди під рукою. Окрім того, в ньому реалізована функція мультиакаунта, тобто через один мобільний пристрій можна керувати декількома особовими рахунками", - зазначив директор "Волиньгаз Збуту" Микола Тищук.

Також у прес-службі зазначили, що із останніх новинок клієнтських сервісів є чат-бот "7104ua" у месенджері Viber та мобільний додаток "104 Mobile Light" для користувачів iPhone. Майже готовий до виходу сервіс "104 Бізнес онлайн" для комерційних споживачів газу.

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