Кожен десятий житель Волинської області жодного разу не сплатив за розподіл газу

Фото: "Волиньгаз" (vl.104.ua)

Так, 19 тисяч споживачів заборгували 6,3 млн гривень

Біля 10% клієнтів акціонерного товариства "Волиньгаз" - а це 19 тисяч споживачів природного газу - накопичили борг у розмірі 6 млн 300 тисяч гривень. Вони від початку року не здійснили жодного платежу за послугу з розподілу газу (доставку).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, у АТ нагадують, що за послугу з розподілу газу (доставку) споживачі сплачують окремо з 1 січня цього року. Торік 24 грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміни, які стосуються споживачів газу.

Середня заборгованість за розподіл на одного споживача газу Волині становить 332 грн.

"Для звичайної родини це відносно невелика сума - тому вигідніше погасити борг. Адже, якщо боржник не поспішає цього робити, компанія, відповідно до закону, повинна звернутись до суду і тоді клієнту доведеться викласти з кишені більше, тобто, і оплатити свій борг, і судові витрати. А ця сума немала, судові витрати - близько 2600 грн", - аналізує директор комерційний АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз.

Вказано, що середня сума заборгованості в місті Володимирі-Волинському становить 342 грн. Тобто, сума боргу в 6 разів менша, ніж сума судового збору.

Газорозподільна компанія "Волиньгаз" уже подала до суду на злісних боржників більше 70 позовів. Чимало горе-порушників - споживачі, які мешкають у квартирах і мають незначні суми боргів.

"Борги клієнта за розподіл газу (доставку) можуть призвести до того, що він не одержить субсидію у новому опалювальному сезоні. Тому "дешевше" та вигідніше, так би мовити, всі послуги оплачувати вчасно", - наголошує начальник відділу інспектування "Волиньгазу" Андрій Боярчук.

Так, під час карантину значний відсоток споживачів "перейшли" в онлайн. Оплатити за доставку газу тепер доволі зручно, доступно та швидко. Можна зробити це вдома на дивані за допомогою онлайн-сервісів газової компанії.

"Волиньгаз" пропонує онлайн-сервіси для передачі показань лічильника, сплати за доставку газу та контролю своїх витрат: Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile104 і телеграм. Зареєструвати Особистий кабінет можна за один дзвінок до контакт-центру (067) 33 39 104 або (0332) 280 104 (оператори приймають виклики з 8.00 до 20.00 щоденно). Для активації чат-боту Viber 7104ua - зіскануйте QR-код.

Також сплатити за послугу з розподілу газу можна в найближчому банку або у відділенні Укрпошти. В умовах карантину радимо користуватися онлайн-банкінгом (Ощад24/7, Приват24).

"Вирішити будь-які газові питання ви можете за телефонами контакт-центру АТ "Волиньгаз" (067) 33 39 104 або (0332) 280 104 або в онлайн-сервісах компанії. Нагадуємо, що АТ "Волиньгаз" не продає газ, а займається його розподілом - доставляє блакитне паливо до ваших осель", - наголошують у компанії.