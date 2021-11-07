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У Казахстані потужний вибух повністю зруйнував кафе

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Казахстан, Неділя 07 листопада 2021 20:17
У Казахстані потужний вибух повністю зруйнував кафе Фото: у Казахстані стався потужний вибух (tengrinews.kz)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 7 листопада у казахському місті Актау пролунав потужний вибух. В результаті вибуху було повністю зруйновано кафе та СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахський портал InformBuro.

Уламки будівель, які розлетілися від вибуху, пошкодили припарковані поруч автомобілі.

"Інформація про потерпілих не надходила. Причина вибуху та площа руйнувань встановлюються", - сказали в місцевому департаменті по надзвичайним справам.

Наразі на місці події працюють рятувальники. Момент вибуху зафіксували камери відеонагляду.

Увага! На відеозаписах присутня ненормативна лексика.

Момент вибуху:

На місці події після вибуху:

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Казахстан Вибух
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