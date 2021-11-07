У Казахстані потужний вибух повністю зруйнував кафе
Фото: у Казахстані стався потужний вибух (tengrinews.kz)
Ввечері 7 листопада у казахському місті Актау пролунав потужний вибух. В результаті вибуху було повністю зруйновано кафе та СТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахський портал InformBuro.
Уламки будівель, які розлетілися від вибуху, пошкодили припарковані поруч автомобілі.
"Інформація про потерпілих не надходила. Причина вибуху та площа руйнувань встановлюються", - сказали в місцевому департаменті по надзвичайним справам.
Наразі на місці події працюють рятувальники. Момент вибуху зафіксували камери відеонагляду.
Увага! На відеозаписах присутня ненормативна лексика.
Момент вибуху:
На місці події після вибуху: