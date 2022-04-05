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Казахстан не визнає "республіки Донбасу", - МЗС

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Нур-Султан, Вівторок 05 квітня 2022 13:54
Казахстан не визнає "республіки Донбасу", - МЗС Фото: міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді (gov.kz)
Автор: Олександр Мороз

Казахстан не має наміру визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Але утримався при голосуванні в ООН за виведення російських військ з України, виходячи з національних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Озоді".

"Ми на даний момент не визнаємо ані "Луганську народну республіку", ані "Донецьку республіку", - заявив Тлеуберді.

Він також розповів, чому Казахстан утримався при голосуванні в ООН щодо резолюцій, які вимагали виведення російських військ з України.

"Утриматися - це теж позиція, яка виробляється з урахуванням національних інтересів", - додав він.

Відзначимо, в березні казахстанська делегація в Брюсселі обговорювала з економічне співробітництво з Євросоюзом. Тоді заступник голови адміністрації президента Тимур Сулейменов заявляв, що Казахстан поважає територіальну цілісність України і не визнаватиме російську анексію Криму або "незалежність ЛДНР".

Нагадаємо, перед початком масштабного вторгнення в Україну Російська Федерація визнала так звані "ЛДНР", за що проти неї були введені нові санкції.

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