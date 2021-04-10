Для залучення іноземних інвестицій влада має вирішити кризу в "зеленій" енергетиці, - Євтушенко
Задля успішної співпраці з катарською державною компанією Nebras Power, яка стала інвестором ряду сонячних станцій України, українська влада має вирішити боргову кризу в секторі відновлюваної енергетиці та сприяти генерації чистої енергії для українців.
Про це заявив керуючий партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко в інтерв'ю "Енергореформі".
За його словами, Катар - одна з найбагатших, амбітних і впливових країн світу, а її державна компанія Nebras Power проповідує наступальний розвиток у галузі відновлюваної енергетики.
"Уряд давав гарантії цілій галузі в формі підписання меморандуму, доля якого всім відома. У нас є чинне законодавство, де все чітко прописано, нас ці правила влаштовують, інвесторів теж. Тому розраховуємо на те, що Україна стане більш зрілим, відповідальним і серйозним гравцем на міжнародній арені", - сказав Євтушенко.
Він також уточнив, що Nebras Power нещодавно стала власником контрольного пакета акцій низки сонячних електростанцій в партнерстві з компанією UDP Renewables. У спільних планах інвесторів почати будівництво вітрових станцій на додаток до сонячних електростанцій.
"Це фактично перша велика угода після того, як галузь потрапила в кризу і підвішений стан. Якщо будуть тривати такі угоди по ринку, можна буде сказати про певний повернення довіри. Але поки це аванс Україні, її уряду та її інвестиційного клімату", - підкреслив він.
На його думку, нові інвестори не виключають можливість подавати судові позови на держпідприємство "Гарантований покупець", якщо проблема боргів в секторі збережеться.
"Ми не подавали до суду, але цю можливість маємо на увазі. Ведуться консультації з юридичними компаніями, і весь ринок цю можливість не відкидає. Але ми були і залишаємося прихильниками компромісу та діалогу", - додав Євтушенко.
Він пояснив, що у зв'язку з наявністю боргів компанія була змушена реструктуризувати кредитний портфель.
"Ми зазнали збитків і ще будемо їх нести. Але виходить так, що на нашу заборгованість перед банками процентна ставка нараховується, а уряд в особі "ГарПока", не сплачуючи нашу дебіторку, фактично користується ресурсом безкоштовно. Це звичайно ж несправедливо, але стиснули зуби і спостерігаємо", - сказав керуючий партнер UDP Renewables.
На його думку, також залишається ризик, пов'язаний із заявою 47 народних депутатів до Конституційного суду про визнання неконституційним "зелений" тариф.
"Це конкретний приклад, коли і без того турбулентну ситуацію розгойдує додатковий елемент політичних ризиків", - підсумував Євтушенко.
Нагадаємо, згідно з досягнутими домовленостями між UDP Renewables, стратегічним інвестором якої є холдингова компанія Василя Хмельницького UFuture, і Nebras Power, катарська держкомпанія стала власником контрольного пакета акцій у шести компаніях-операторах сонячних електростанцій.
Підписання контрактів між UDP Renewables і Nebras Power відбулося в ході офіційного візиту президента України Володимира Зеленського Держава Катар на початку квітня.
Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, бенефіціарними власниками UDP Renewables є Хмельницький (50%) і Сергій Євтушенко (50%).
За інформацією НБУ, на тлі кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році склав 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів у 2020 році становить 20%. Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики становить 17,8 млрд грн.
За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток "зеленої" енергетики в Україні.