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Катар схвалив вакцинацію дітей 5-11 років препаратом Pfizer

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Доха, Неділя 30 січня 2022 17:50
Катар схвалив вакцинацію дітей 5-11 років препаратом Pfizer Фото: у Катарі підбадьорили вакцину Pfizer для дітей 5-11 років (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Катару схвалило вакцину Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Препарат планують вводити двома дозами з перервою в три тижні після першого уколу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Катару.

"Міністерство охорони здоров'я схвалило введення вакцин Pfizer / BioNTech проти коронавірусу дітям у віці від 5 до 11 років", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ закликали батьків на тлі поширення штаму "Омікрон" вакцинувати дітей від коронавірусу для підвищення їх імунітету. З 30 січня щеплення можна зробити у всіх медичних центрах Корпорації первинної медичної допомоги.

Вакцинувати дітей у віці від 5 до 11 років планується при бажанні їх батьків. Щеплення буде вводитися двома дозами. Причому друга - через три тижні після першої.

Нагадаємо, напередодні австралійський регулятор схвалив бустерні дози вакцин від коронавірусу для людей з 16 і 17 років.

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Катар Вакцинація Коронавірус
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