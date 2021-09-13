Катафалк для Путіна і вищих держчиновників Росії вперше показали на публіці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Про створення автомобілів-катафалков Aurus Лафет стало відомо ще навесні, але раніше машини не з'являлися на публіці. Перший привід використати їх за прямим призначенням трапився 10 вересня в Санкт-Петербурзі, де пройшли похорони міністра РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Євгена Зінічева, загиблого 8 вересня в Красноярському краї.

Aurus Лафет призначений для траурних церемоній в похоронах держчиновників РФ вищої ланки - від глав міністерств до перших осіб держави. Катафалк побудований на базі однієї з версій представницького седана Aurus Senat, що має довжину 6130 мм.

Як видно по фото з похорону, у Сенату повністю запозичена передня частина з радіаторною решіткою т фарами, а також задній бампер і ліхтарі. При цьому сам кузов відповідно до призначення має надбудований високий дах, а задні двері відсутні. Лафет сконструйовано і побудовано підрозділом ФГУП НАМИ.

Будь-яка інформація про технічну начинку катафалків відсутня. Але з великою часткою ймовірності можна стверджувати, що машина отримала гібридну силову установку від стандартного неброньованого седана Aurus Senat - 4,4-літровий бензиновий двигун V8 в парі з 9-ступінчастим "автоматом" КАТЕ.

Також невідомо, скільки вже побудовано Лафетів, і який запланований обсяг випуску. У похоронах загиблого глави МНС РФ Євгена Зінічева брали участь два таких катафалки.