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Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня

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Україна, Середа 03 серпня 2022 15:25
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня Фото: опублікована карта війни в Україні на 3 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Британії показало актуальну карту війни в Україні станом на сьогодні, 3 серпня. Запеклі бої тривають на Донбасі, де ворог продовжує наступ на Піски, на захід від Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану відомством на сторінці в Twitter.

Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня

За даними карти, російські окупанти намагалися покращити тактичне положення на Авдіївському напрямку, обстрілюючи безпосередньо район Авдіївки.

Також ворог вів наступ в районі західної околиці Берестового, втім, успіху не мав, відійшов. Схожа ситуація спостерігається і на напрямках Володимирівка - Яковлівка та Семигір’я - Кодема.

Разом з тим бої ведуться на напрямках Покровське - Бахмут і Володимирівка - Соледар.

ЗСУ вдалося завдати потужного удару по окупантах на напрямку Доломітне - Семигір’я, змусивши росіян відійти.

При цьому на Харківському напрямку окупанти намагалися висунутися в напрямку Кочубеївка - Дементіївка, втім українські бійці завадили планам ворога.

Нагадаємо, за словами експертів, темпи наступу російських військ на Донбасі можуть впасти. Це, зокрема, пов'язано із влучними ударами наших бійців по ворожих складах і проблемами в особовому складі в армії окупанта.

Додамо, як раніше повідомлялося, основні сили росіян зараз кинуті на схід, де поступово вони просуваються до Бахмута. Втім, нинішніми темпами ворог навряд чи зможе захопити Донбас до зими.

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