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В Карпатах выпал снег и держится минусовая температура

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Карпаты, Среда 16 ноября 2022 11:52
В Карпатах выпал снег и держится минусовая температура Фото: в Карпатах снова снег (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Карпаты сегодня, 16 ноября, засыпало снегом. В горах держится минусовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на утро на горе Пип Иван было облачно и шел снег. Спасатели предупредили, что видимость на высокогорье ухудшена. Ветер западный, 6-10 м/с.

Температура воздуха с утра была в районе -1 градуса.

Стоит отметить, что Пип Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высота которой 2020,5 метра.

В Карпатах выпал снег и держится минусовая температура

Фото: в Карпатах снова снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, синоптики предупредили, что уже на этой неделе в Украину придут первые морозы и снег. Завтра температура опустится до -6 градусов.

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