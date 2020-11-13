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Карантин вихідного дня в Києві: які обмеження введуть

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 15:24
Карантин вихідного дня в Києві: які обмеження введуть
Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київ буде виконувати рішення Кабміну про введення в Україні карантину вихідного дня. З опівночі суботи, 14 листопада, у місті будуть введені передбачені урядом обмеження.

Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

Так, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка у Києві буде заборонено:

  • приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе;
  • роботу торговельно-розважальних центрів (ТРЦ);
  • роботу салонів краси, магазинів промислових товарів тощо;
  • проведення культурних масових заходів та роботу закладів культури;
  • роботу спортзалів, фітнес-центрів та басейнів.

Водночас на вихідних уряд дозволяє:

  • адресну доставку замовлень та роботу на виніс у закладах громадського харчування;
  • роботу магазинів, де 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, ветпрепаратами та кормами;
  • роботу АЗС та СТО;
  • роботу банків та операторів поштового зв'язку;
  • роботу закладів медичної практики.

За дотриманням карантинних обмежень будуть слідкувати правоохоронні органи.

Нагадаємо, деякі міста України відмовилися вводити карантин вихідного дня. Серед них Львів, Тернопіль та Черкаси.

Однак в Кабміні стверджують, що місцева влада не має повноважень відмовлятися від введення карантину вихідного дня.

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