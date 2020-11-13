Карантин вихідного дня в Києві: які обмеження введуть

Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)

Київ буде виконувати рішення Кабміну про введення в Україні карантину вихідного дня. З опівночі суботи, 14 листопада, у місті будуть введені передбачені урядом обмеження.

Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

Так, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка у Києві буде заборонено:

приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе;

роботу торговельно-розважальних центрів (ТРЦ);

роботу салонів краси, магазинів промислових товарів тощо;

проведення культурних масових заходів та роботу закладів культури;

роботу спортзалів, фітнес-центрів та басейнів.

Водночас на вихідних уряд дозволяє:

адресну доставку замовлень та роботу на виніс у закладах громадського харчування;

роботу магазинів, де 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, ветпрепаратами та кормами;

роботу АЗС та СТО;

роботу банків та операторів поштового зв'язку;

роботу закладів медичної практики.

За дотриманням карантинних обмежень будуть слідкувати правоохоронні органи.

Нагадаємо, деякі міста України відмовилися вводити карантин вихідного дня. Серед них Львів, Тернопіль та Черкаси.

Однак в Кабміні стверджують, що місцева влада не має повноважень відмовлятися від введення карантину вихідного дня.