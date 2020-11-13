Карантин вихідного дня в Києві: які обмеження введуть
Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 15:24
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Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)
Київ буде виконувати рішення Кабміну про введення в Україні карантину вихідного дня. З опівночі суботи, 14 листопада, у місті будуть введені передбачені урядом обмеження.
Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.
Так, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка у Києві буде заборонено:
- приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе;
- роботу торговельно-розважальних центрів (ТРЦ);
- роботу салонів краси, магазинів промислових товарів тощо;
- проведення культурних масових заходів та роботу закладів культури;
- роботу спортзалів, фітнес-центрів та басейнів.
Водночас на вихідних уряд дозволяє:
- адресну доставку замовлень та роботу на виніс у закладах громадського харчування;
- роботу магазинів, де 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, ветпрепаратами та кормами;
- роботу АЗС та СТО;
- роботу банків та операторів поштового зв'язку;
- роботу закладів медичної практики.
За дотриманням карантинних обмежень будуть слідкувати правоохоронні органи.
Нагадаємо, деякі міста України відмовилися вводити карантин вихідного дня. Серед них Львів, Тернопіль та Черкаси.
Однак в Кабміні стверджують, що місцева влада не має повноважень відмовлятися від введення карантину вихідного дня.