В Капитолии полиция США ищет вооруженного мужчину

Американские полицейские оцепили здание Капитолия в Вашингтоне. Они получили сообщение о вооруженном мужчине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила полиция Капитолия.

Сотрудники полиции призвали всех, кто находится в зданиях Сената, найти укрытие, ведь существует угроза обстрела. Также известно, что в Сенате каникулы и там нет большого количества людей, однако присутствует обслуживающий персонал.

"Следует отметить, что у нас нет никаких подтвержденных сообщений о выстрелах", - говорится в заявлении полиции Капитолия.

Там также отметили, что отправили стражей порядка на поиски возможного стрелка.

Случаи массовых стрельб в США

В городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

В торговом центре в пригороде Далласа произошла стрельба . В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

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