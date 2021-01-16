ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Капітолій США намагався прорватися невідомий зі зброєю, його затримали

Вашингтон, Субота 16 січня 2021 22:57
У Капітолій США намагався прорватися невідомий зі зброєю, його затримали
Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У США поліція затримала чоловіка, який намагався проникнути на територію Капітолію, що охороняється. Чоловік є жителем штату Вірджинія.

Про це повідомляє CNN.

Він намагався пройти через КПП, маючи при собі фальшивий пропуск. Під час огляду у нього було виявлено пістолет та боєприпаси, в тому числі понад 500 патронів.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому мали затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

За даними джерел агентства Reuters, чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень.

Нагадаємо, 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі капитолийштурм

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся