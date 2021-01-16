У Капітолій США намагався прорватися невідомий зі зброєю, його затримали

Фото: протести в США (GettyImages)

У США поліція затримала чоловіка, який намагався проникнути на територію Капітолію, що охороняється. Чоловік є жителем штату Вірджинія.

Про це повідомляє CNN.

Він намагався пройти через КПП, маючи при собі фальшивий пропуск. Під час огляду у нього було виявлено пістолет та боєприпаси, в тому числі понад 500 патронів.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому мали затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

За даними джерел агентства Reuters, чинний президент США Дональд Трамп збирався штурмувати Капітолій разом з мітингувальниками. Але його відмовили від таких планів.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень.

Нагадаємо, 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.