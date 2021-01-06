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На Капітолій відправлять майже 2 000 військових. Мобілізація займе кілька годин

Вашингтон, Середа 06 січня 2021 23:26
На Капітолій відправлять майже 2 000 військових. Мобілізація займе кілька годин
Фото: заворушення в США (twitter com TheArtist_MBS)
Автор: РБК-Україна

На тлі заворушень у США на Капітолійський пагорб, де знаходиться будівля Конгресу, спрямують майже 2 000 військовослужбовців. Очікується, що мобілізація може зайняти кілька годин.

Про це повідомляє Fox News.

Повідомляється, що Пентагон санкціонував мобілізацію всієї Національної гвардії округу Колумбія - приблизно 1 800 військовослужбовців. Мобілізація займе кілька годин, але, за словами представників Пентагону, командувати будуть федеральні правоохоронні органи.

Також повідомляється, що губернатор штату Вірджинія направив близько 200 бійців Національної гвардії за запитом мера округу Колумбія Мюріел Баузер.

Як заявили представники Міністерства оборони, американські військові не повинні використовуватися для визначення результату виборів президента США. Для допомоги поліції Капітолія будуть використовуватися федеральні правоохоронні органи, а не Національна гвардія.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Джо Байден закликав Дональда Трампа звернутися до протестувальників, щоб вони припинили безлади.

Вже стало відомо, що в ході безладів в США постраждали декілька поліцейських.

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