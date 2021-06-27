Кандидати в канцлери Німеччини розкритикували "легковажні обіцянки" про вступ України в НАТО

Кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет та від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц відреагували на плани щодо вступу України в НАТО. Вони вважають, що "реальність інша".

Політики заявили, що не можуть робити заяв з приводу питання про вступ України у ЄС і НАТО.

"Таке можна легковажно пообіцяти. Утім, реальність виглядає інакшою", - заявив Лашет.

За його словами, коли мова йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі. Також Лашет відхилив можливість постачання німецької зброї Україні.

Водночас Шольц наголосив на тому, що спочатку ЄС має провести внутрішні реформи і додав, що членство України в НАТО наразі не обговорюється.