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"Канал открыт": глава Евросовета не исключает возобновления неофициального диалога с Кремлем

09:40 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Канал открыт": глава Евросовета не исключает возобновления неофициального диалога с Кремлем Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта (Getty Images)
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Неофициальный дипломатический канал связи Европейского совета с Кремлем остается открытым для обсуждения вопроса о прекращении огня в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в интервью Rapporteur.

"Канал открыт, и Россия знает: если и когда она действительно захочет поговорить о том, как добиться остановки огня, как защитить энергетические объекты, она может обратиться", - сказал Кошта.

При этом он выразил сомнения в готовности Москвы к диалогу

"Вы видели какие-то признаки того, что Россия хочет серьезно этим заниматься?", - спросил журналиста глава Евросовета.

Говоря о возможном предназначении европейского представителя для участия в мирных переговорах, Кошта отметил, что формат зависит от характера обсуждений.

Контакты Кошта с Кремлем

Напомним, в июне главный советник президента Евросовета Антониу Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина.

Таким образом, Кошта пытался привлечь главу Кремля к переговорам по завершению войны России против Украины.

Как стало известно позже, Кошта обратился в Кремль с просьбой открыть канал связи. Это первый подобный шаг со стороны ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Некоторые европейские лидеры подвергли критике Кошту за то, что он не предупредил часть партнеров о своих контактах с Кремлем.

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