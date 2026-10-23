"Канал открыт": глава Евросовета не исключает возобновления неофициального диалога с Кремлем

Неофициальный дипломатический канал связи Европейского совета с Кремлем остается открытым для обсуждения вопроса о прекращении огня в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в интервью Rapporteur .

"Канал открыт, и Россия знает: если и когда она действительно захочет поговорить о том, как добиться остановки огня, как защитить энергетические объекты, она может обратиться", - сказал Кошта.

При этом он выразил сомнения в готовности Москвы к диалогу

"Вы видели какие-то признаки того, что Россия хочет серьезно этим заниматься?", - спросил журналиста глава Евросовета.

Говоря о возможном предназначении европейского представителя для участия в мирных переговорах, Кошта отметил, что формат зависит от характера обсуждений.