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Канада назначила нового посла в Украине

Четверг 24 августа 2023 20:55
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Канада назначила нового посла в Украине Фото: Канада назначила нового посла в Украине (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады назначило нового посла в Украине. Им станет дипломат Наталья Цмоць.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявляет о назначении Натальи Цмоць послом Канады в Украине. Она заменит Ларису Галадзу", - говорится в заявлении.

В МИД Канады заявили, что назначение Цмоць "отражает преданность Канады этим важным отношениям".

"Она является экспертом по вопросам Украины и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии до незаконной аннексии Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новоназначенный посол знает украинский язык и "имеет глубокие связи с украинской общиной в Украине и Канаде".

В МИД также добавили, что она будет служить "глазами и ушами Канады в Киеве" и гарантировать, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину "в это сложное время и в долгосрочной перспективе".

Наталья Цмоць

Наталья Цмоць занимала должность директора отдела науки и парламентской сети в Министерстве государственной службы Канады, куда перешла из Министерства по делам коренных народов.

Она также работала в Министерствах обороны и здравоохранения. В 2011-2013 годах была советником по вопросам технического сотрудничества в посольстве Канады в Украине.

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