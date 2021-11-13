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Канада планує дозволити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

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Субота 13 листопада 2021 16:59
Канада планує дозволити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років Фото: Канада планує дозволити вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Канаді найближчими тижнями планують дозволити вакцинацію для дітей віком від 5 до 11 років. Щепитимуть препаратом Pfizer-BioNtech.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами головного лікаря Терези Тем, серед дітей в цій віковій групі сьогодні спостерігаються найвищі показники зараження коронавірусом по усій країні.

Водночас лише за останній тиждень кількість нових випадків зросла на 11%. Серед зареєстрованих інфікованих - більше ніж 1800 осіб були госпіталізовані, а 528 потрапили до палат інтенсивної терапії.

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