Канада відправила фрегат "Монреаль" в Чорне море
Королівські Збройні сили Канади відправили свій фрегат "Монреаль" в Середземне і Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС Канади в Twitter.
"Фрегат" Монреаль "відплив сьогодні з 240 матросами, офіцерами і льотчиками в 6-місячне закордонне відрядження в рамках операції Reassurance", - йдеться в повідомленні.
Корабель вперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов з Порту в Галіфаксі і попрямує в Середземне і Чорне моря.
#HMCSMontreal set sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on #OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th @RoyalCanNavy ship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas. pic.twitter.com/piBSVo0v9O— MARLANT (@RCN_MARLANT) January 19, 2022