Канада відправила фрегат "Монреаль" в Чорне море

Королівські Збройні сили Канади відправили свій фрегат "Монреаль" в Середземне і Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС Канади в Twitter .

"Фрегат" Монреаль "відплив сьогодні з 240 матросами, офіцерами і льотчиками в 6-місячне закордонне відрядження в рамках операції Reassurance", - йдеться в повідомленні.

Корабель вперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов з Порту в Галіфаксі і попрямує в Середземне і Чорне моря.