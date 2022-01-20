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Канада відправила фрегат "Монреаль" в Чорне море

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Четвер 20 січня 2022 20:04
Канада відправила фрегат "Монреаль" в Чорне море Фото: Канада відправила фрегат "Монреаль" в Чорне море (twitter.com/RCN_MARLANT)
Автор: Валерія Поліщук

Королівські Збройні сили Канади відправили свій фрегат "Монреаль" в Середземне і Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС Канади в Twitter.

"Фрегат" Монреаль "відплив сьогодні з 240 матросами, офіцерами і льотчиками в 6-місячне закордонне відрядження в рамках операції Reassurance", - йдеться в повідомленні.

Корабель вперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов з Порту в Галіфаксі і попрямує в Середземне і Чорне моря.

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