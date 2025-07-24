Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска

В МИД Камбоджи призвали Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска, чтобы минимизировать человеческие потери, и пытаться решить все спорные вопросы путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Камбоджи.

"МИД Королевства Камбоджа желает сообщить международному сообществу и широкой общественности, что с раннего утра 24 июля 2025 года тайские вооруженные силы совершили неспровоцированные, заранее спланированные и преднамеренные нападения на камбоджийские позиции вдоль приграничных районов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Камбоджа подтверждает свою непоколебимую приверженность миру, диалогу и мирному разрешению споров.

"Однако Камбоджа также оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону, признанное статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и будет принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своего народа", - добавили в МИД страны.