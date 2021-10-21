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Камбоджа відкрилася для туристів: умови в'їзду

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Камбоджа, Четвер 21 жовтня 2021 21:51
Камбоджа відкрилася для туристів: умови в'їзду Фото: Камбоджа відкрилася для туристів (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Камбоджа відкривається для іноземних туристів. Зокрема, для тих, хто отримав дві дози вакцини від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khmer Times.

Так, по приїзду в Камбоджу мандрівникам необхідно буде пройти семиденну самоізоляцію.

При цьому туристи, які хочуть відвідати країну, проте вони отримали лише одну дозу вакцини або не були щеплені від COVID, повинні будуть перебувати на самоізоляції протягом 14 днів.

"Королівський уряд Камбоджі віддає пріоритет як камбоджійським, так і іноземним мандрівникам, які в'їжджають в Камбоджу, які пройшли повну вакцинацію від COVID 19, в той час як ті, хто не пройшов повну вакцинацію, повинні продовжувати відбувати карантин протягом 14 днів", - йдеться в повідомленні.

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