ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Камала Харріс на виступі про Байдена: "У нього щире серце. Він уміє любити"

США, Неділя 08 листопада 2020 03:55
Камала Харріс на виступі про Байдена: "У нього щире серце. Він уміє любити"
Фото: Камала Харріс (instagram)
Автор: РБК-Україна

Передбачувана віце-президент США Камала Харріс виступила із зверненням до нації в Уілмінгтоні. Вона подякувала громадянам США за те, що вони проголосували за демократа Джо Байдена.

Пряму трансляцію веде Настоящее время.

За її словами, громадяни обрали добропорядність і правду.

"Ви вибрали Джо Байдена в якості нового президента США. Джо - цілитель, об'єднувач. Він перевірена людина. Стійка людина. Він багато болю пережив. Він допоможе нашій країні знайти дороговказну зірку. У нього щире серце. Він уміє любити. Його дружина стане прекрасною першої леді...Він любить всю свою сім'ю", - сказала Камала.

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Посаду віце-президента США в апараті Джо Байдена займе сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Вона стане першою в історії Сполучених Штатів жінкою, що обійняла цю посаду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф БайденВибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся