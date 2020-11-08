Камала Харріс на виступі про Байдена: "У нього щире серце. Він уміє любити"

Фото: Камала Харріс (instagram)

Передбачувана віце-президент США Камала Харріс виступила із зверненням до нації в Уілмінгтоні. Вона подякувала громадянам США за те, що вони проголосували за демократа Джо Байдена.

Пряму трансляцію веде Настоящее время.

За її словами, громадяни обрали добропорядність і правду.

"Ви вибрали Джо Байдена в якості нового президента США. Джо - цілитель, об'єднувач. Він перевірена людина. Стійка людина. Він багато болю пережив. Він допоможе нашій країні знайти дороговказну зірку. У нього щире серце. Він уміє любити. Його дружина стане прекрасною першої леді...Він любить всю свою сім'ю", - сказала Камала.

Як писало РБК-Україна, низка американських ЗМІ заявили про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Посаду віце-президента США в апараті Джо Байдена займе сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Вона стане першою в історії Сполучених Штатів жінкою, що обійняла цю посаду.