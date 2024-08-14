Камала Харрис должна исправить политику США в отношении Украины

Как вице-президент Камала Харрис может исправить политику США по Украине в случае победы на выборах президента в ноябре, - в колонке автора книги "Русский клановый капитализм: путь от рыночной экономики к клептократии" Андерса Ослунда.

Быстрое предоставление Украине военной, политической и финансовой поддержки администрацией президента США Джо Байдена спасло ее от захвата Россией. Однако с ноября 2022 года военный конфликт находится в тупике, что не в пользу Украины. Если Камала Харрис победит на выборах, она должна своей главной целью превратить эту ужасную войну в истощение в победу Украины. Неожиданное наступление Украины на российскую Курскую область может являться началом более обнадеживающего развития.

Цели Украины ясны: восстановить полную территориальную целостность; разрешить всем перемещенным украинцам – в том числе тысячам детей, которых похитила Россия – вернуться; и получить полную компенсацию за причиненный Россией ущерб. В США пока нет стратегии, о которой можно было бы говорить. Администрация Байдена просто утверждает, что будет поддерживать Украину " столько, сколько потребуется ", тогда как республиканский соперник Харрис, Дональд Трамп, обещает закончить войну за один день , намекая на полную капитуляцию перед Кремлем.

Для Харрис нынешний тупик является возможностью. Две трети американцев поддерживают победу Украины и она уже активно сотрудничала с Украиной, шесть раз встречалась с президентом Владимиром Зеленским и возглавляла делегацию США на Саммите мира в Швейцарии в июне. Как вице-президент США, Харрис руководствовалась примером Байдена; но как президент она могла бы изменить ход войны и сделать Украину одной из своих великих побед.

Но для этого требуется комплексная стратегия, подкрепленная достаточными ресурсами. Политика администрации Байдена (предположительно разработанная советником по национальной безопасности Джейком Салливаном) состоит в том, чтобы защищать Украину без провоцирования президента России Владимира Путина. Из-за иррациональных страхов перед ядерными атаками или Третьей мировой войной Белый дом создал воображаемые красные линии, таким образом предлагая России убежище от украинских атак западным оружием. Но поскольку Путин не переживет ядерную войну, он крайне маловероятно пойдет по этому пути.

Еще одним фундаментальным недостатком политики Байдена есть отсутствие четкой цели. А она должна состоять в том, чтобы предоставить Украине достаточную поддержку для победы над Россией. Поэтому Харрис должна назначить советника по национальной безопасности, который цель целиком поддерживает. Украинцы храбро сражаются самостоятельно. Они не просят иностранных войск; но им нужно мощное оружие, право использовать его для атаки на российские базы и достаточное финансирование с Запада.

Украина получила около 100 миллиардов долларов в 2023 году (половина из них – военная помощь, остальные – бюджетная поддержка и гуманитарная помощь), и на 2024 год планируется получение примерно такой же суммы. Хотя помощь и существенная, однако этого недостаточно для того, чтобы наклонить чашу весов. Для полной победы Украине, вероятно, понадобится 150 миллиардов долларов в год с удвоением военной поддержки до 100 миллиардов долларов. Это позволит ей выиграть войну и уменьшить будущие расходы (не говоря уже о страданиях украинцев).

Не секрет, где можно отыскать такое финансирование. Мероприятие заморозило 280 миллиардов долларов российских резервов, две трети из которых хранятся в системе Euroclear в Бельгии. Кроме того, Конгресс США разумно принял закон, разрешающий Министерству финансов конфисковать замороженные российские активы, требуя, чтобы Европейский Союз сделал то же самое. Но ЕС отказался, главным образом из-за оппозиции Франции и Германии.

Это европейское сопротивление не имеет смысла. Поскольку Россия нарушает международное право каждый день, Кремль не может авторитетно требовать защиты международного права. Как и США, ЕС нужно принять законодательство, позволяющее конфисковать российские средства и использовать их для поддержки Украины. Хотя в США найдено лишь около 5 миллиардов долларов , эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине немедленно, и тем самым дать пример европейцам. Правда, в июне США убедили других членов G7 предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, используя будущие доходы от замороженных российских средств. Это было хорошее начало. Но Украине нужны деньги как можно скорее, чтобы победить Россию.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США, Великобритания и Канада были основными источниками военной помощи и подготовки для Украины. В начале войны они, разумеется, неохотно предоставляли украинцам самое современное оружие, опасаясь, что Россия захватит его. Но эти страхи исчезли к лету 2022 года. В последние два года США могли бы поставлять Украине оружие, необходимое для отбрасывания россиян обратно.

Мало что изменится, если Америка не будет лидировать. США остаются первыми в производстве и экспорте оружия, тогда как у европейцев слишком мало оружия, чтобы изменить баланс в войне.

Наконец, мы подходим к наиболее абсурдному недостатку американской политики в отношении Украины: запрета на использование своего оружия для ударов по российским базам, с которых Украина подвергается атакам. Эта политика даже противоречит праву на самооборону, закрепленному в Уставе ООН. Ее следует упразднить немедленно.

Война в Украине может оказаться выгодной для Харрис, но она должна исправить ошибки Байдена и предоставить дополнительные ресурсы, необходимые Украине для победы над Россией. Конфискуя российские активы и убеждая союзников США сделать то же самое, она может помочь Украине победить без дополнительной бюджетной нагрузки для американцев.

Андерс Ослунд - автор книги " Русский клановый капитализм: путь от рыночной экономики к клептократии" (Yale University Press, 2019).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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