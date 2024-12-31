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Калинина в изнурительном поединке выбила россиянку с турнира в Брисбене

Брисбен, Вторник 31 декабря 2024 12:48
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Калинина в изнурительном поединке выбила россиянку с турнира в Брисбене Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина победила "нейтральную" Диану Шнайдер в матче второго круга турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 500 Брисбен, Одиночный разряд, Второй круг

Ангелина Калинина - Диана Шнайдер - 6:3, 4:6, 6:1

Калинина, которая в рейтинге WTA находится на 55-й строчке, встречалась с 13-й ракеткой мира. Это был первый очный матч теннисисток.

Украинка тяжело взяла первый сет, уступая в начале встречи. Решающими стали два выигранных гейма на подаче соперницы. Во втором - россиянка перехватила инициативу. Она сразу повела в счете - 4:0 и уверенно завершила партию в свою пользу.

Однако в решающей, третьей, партии уже Калинина вела игру. Стартовав с трех выигранных геймов подряд, она уверенно довела поединок до победы. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Для 27-летней украинки это первая победа над представительницей топ-20 рейтинга WTA с мая 2024 года. Тогда в Страсбурге она одолела Маркету Вондроушову из Чехии, которая на тот момент занимала 6-ю позицию.

В следующем раунде Калинина может сойтись с другой украинкой, Мартой Костюк - в случае ее победы над китаянкой Юань Юэ.

Ранее сообщили, что Свитолина, Зиннер и другие звезды сыграют в суперсерии перед Australian Open.

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