Калинина в изнурительном поединке выбила россиянку с турнира в Брисбене

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 500 Брисбен, Одиночный разряд, Второй круг

Ангелина Калинина - Диана Шнайдер - 6:3, 4:6, 6:1

Калинина, которая в рейтинге WTA находится на 55-й строчке, встречалась с 13-й ракеткой мира. Это был первый очный матч теннисисток.

Украинка тяжело взяла первый сет, уступая в начале встречи. Решающими стали два выигранных гейма на подаче соперницы. Во втором - россиянка перехватила инициативу. Она сразу повела в счете - 4:0 и уверенно завершила партию в свою пользу.

Однако в решающей, третьей, партии уже Калинина вела игру. Стартовав с трех выигранных геймов подряд, она уверенно довела поединок до победы. Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Для 27-летней украинки это первая победа над представительницей топ-20 рейтинга WTA с мая 2024 года. Тогда в Страсбурге она одолела Маркету Вондроушову из Чехии, которая на тот момент занимала 6-ю позицию.

В следующем раунде Калинина может сойтись с другой украинкой, Мартой Костюк - в случае ее победы над китаянкой Юань Юэ.