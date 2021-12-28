У Каліфорнії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив

У Південній Каліфорнії в районі міста Ель Каджон розбився пасажирський літак. Ніхто з присутніх на борту не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними Департаменту шерифа округу Сан-Дієго, літак Learjet повинен був приземлитися на місцевому аеродромі, коли він зазнав аварії.

"Літак повинен був приземлитися на полі Гіллеспі в Ель Каджоні. На цей момент у нас немає інформації про те, звідки прилетів літак і скільки людей було на борту". Пожежникам не вдалося виявити тих, хто вижив на місці аварії", - повідомили в Департаменті шерифа.

Медичний експерт проведе розслідування і встановить особи жертв після того, як члени сім'ї будуть сповіщені.

Видання зазначає, що за годину до авіакатастрофи видимість поблизу аеропорту впала і пілоту необхідно було слідувати правилам польотів за приладами.

Федеральне авіаційне управління і Національна рада з безпеки на транспорті були повідомлені і будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи.

#Breaking: Plane crashes in East County San Diego neighborhood. The number and extent of injuries from the crash in the El Cajon area was unknown as of Monday night. pic.twitter.com/VXZondvcuj — CBS Los Angeles (@CBSLA) December 28, 2021