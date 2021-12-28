У Каліфорнії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив
У Південній Каліфорнії в районі міста Ель Каджон розбився пасажирський літак. Ніхто з присутніх на борту не вижив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними Департаменту шерифа округу Сан-Дієго, літак Learjet повинен був приземлитися на місцевому аеродромі, коли він зазнав аварії.
"Літак повинен був приземлитися на полі Гіллеспі в Ель Каджоні. На цей момент у нас немає інформації про те, звідки прилетів літак і скільки людей було на борту". Пожежникам не вдалося виявити тих, хто вижив на місці аварії", - повідомили в Департаменті шерифа.
Медичний експерт проведе розслідування і встановить особи жертв після того, як члени сім'ї будуть сповіщені.
Видання зазначає, що за годину до авіакатастрофи видимість поблизу аеропорту впала і пілоту необхідно було слідувати правилам польотів за приладами.
Федеральне авіаційне управління і Національна рада з безпеки на транспорті були повідомлені і будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи.
#Breaking: Plane crashes in East County San Diego neighborhood. The number and extent of injuries from the crash in the El Cajon area was unknown as of Monday night. pic.twitter.com/VXZondvcuj— CBS Los Angeles (@CBSLA) December 28, 2021
#BREAKING: New chilling audio has just been released right before jet crashed— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 28, 2021
#SanDiego l #California
Chilling audio has just been released out of the N88OZ Learjet that Crashed in San Diego CA. As you hear the pilot panics and yell’s oh shit oh shit before the jet crashed pic.twitter.com/UvigrMn1fh