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У Каліфорнії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив

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Вівторок 28 грудня 2021 17:08
У Каліфорнії розбився пасажирський літак, ніхто не вижив Фото: у Каліфорнії розбився пасажирський літак (thepigeonexpress.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Південній Каліфорнії в районі міста Ель Каджон розбився пасажирський літак. Ніхто з присутніх на борту не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними Департаменту шерифа округу Сан-Дієго, літак Learjet повинен був приземлитися на місцевому аеродромі, коли він зазнав аварії.

"Літак повинен був приземлитися на полі Гіллеспі в Ель Каджоні. На цей момент у нас немає інформації про те, звідки прилетів літак і скільки людей було на борту". Пожежникам не вдалося виявити тих, хто вижив на місці аварії", - повідомили в Департаменті шерифа.

Медичний експерт проведе розслідування і встановить особи жертв після того, як члени сім'ї будуть сповіщені.

Видання зазначає, що за годину до авіакатастрофи видимість поблизу аеропорту впала і пілоту необхідно було слідувати правилам польотів за приладами.

Федеральне авіаційне управління і Національна рада з безпеки на транспорті були повідомлені і будуть займатися розслідуванням авіакатастрофи.

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