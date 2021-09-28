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Які шанси у "Шахтаря" на успіх у матчі з "Інтером": прогноз букмекерів

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 12:30
Які шанси у "Шахтаря" на успіх у матчі з "Інтером": прогноз букмекерів Фото: букмекери не надто вірять в " гірників "у протистоянні з" Інтером " (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 28 вересня, в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів у групі D донецький "Шахтар" зіграє з італійським "Інтером". Букмекери віддають свою перевагу клубу з Мілана.

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Так, букмекери віддають лише 15% на перемогу "Шахтаря" - ставки приймаються з коефіцієнтом 6.30. На успіх "Інтера" коефіцієнт 1.53 (64%). На нічийний результат можна поставити з "коффом" 4.60.

Останнім часом "Шахтарю" "щастить" на "Інтер". Минулого року "гірники" провели три матчі в єврокубках проти клубу з Мілана - розгромна поразка в півфіналі Ліги Європи сезону 2019-2020 (0:5), а також дві нульових нічиї в рамках групи минулорічної ЛЧ. У цьому сезоні команди також проведуть два матчі на груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Європи. В цілому ж клуби між собою грали п'ять разів - ще два матчі в ЛЧ суперники зіграли в 2005 році (нічия 1:1 в Італії і поразка "Шахтаря" 0:2 в Україні).

І "гірники", і "інтерісти" до поєдинку другого туру підходять з поразками. Але якщо "Інтер" поступився в першому матчі групи лише на останніх хвилинах "Реалу" (0:1), то "Шахтар" несподівано зазнав поразки в гостях від молдавського "Шерифа" (0:2).

Обидва клуби в порівнянні з минулим сезоном досить сильно змінилися. І у "Шахтаря", і у "Інтера" змінилися головні тренери - зараз їх очолюють Роберто Де Дзербі замість Луїша Каштру і Сімоне Індзагі замість Антоніо Конте. Та й склади змінилися чимало. Але якщо у "гірників" особливих втрат не було, тільки додавання, то у італійців пішли відразу два лідери - Ромелу Лукаку і Ашраф Хакімі.

Попри це наставник українців Де Дзербі не вважає нинішній "Інтер" слабшим за торішній, а навпаки називає команду сильнішою.

"У минулому сезоні вони виграли чемпіонат Італії, що дуже нелегко зробити. А в цьому сезоні, вважаю, вони навіть сильніші. Однак ми - "Шахтар", намагаємося завжди саме грати, показати хороший футбол. Ми будемо готові. Знаємо, що у нас складний суперник, але і ми також почали новий цикл, у нас теж новий курс. І нам потрібно додати щось, щоб добре зіграти", - зазначив Де Дзербі.

Його візаві Індзагі також робив компліменти супернику в особі "Шахтаря", відзначаючи, що клуб з України став сильнішим і амбітнішим За останній час.

"Я знаю результати "Шахтаря", наприклад, в позаминулому сезоні, коли він зупинився всього за крок до фіналу Ліги Європи. І минулого року, вважаю, цей клуб дуже успішно виступив у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Якщо підсумувати сказане, "Шахтар" за минулі роки дуже виріс", - сказав Індзагі.

Поєдинок між "Шахтарем" і "Інтером"пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 19:45 за Києвом. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.

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