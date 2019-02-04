Колінний суглоб людини витримує постійні підвищені навантаження і не тільки при русі, навантаження вагою, заняття спортом і практично будь-які рухи відбуваються за участю саме цього суглоба. Розриви зв'язок, удари, розтягнення, будь-які інші травми або запальні захворювання можуть стати причиною значного обмеження рухливості людини. Щоб цього не сталося, лікарі радять носити наколінники, як при травмах різного ступеня, так і при різних захворюваннях.

Наколенник - це еластичне виріб з додатковими фіксують елементами - стяжками, застібками, жорсткими пластинами і кільцями з еластичного матеріалу, від кількості і жорсткості яких залежить ступінь фіксації. Принцип дії наколінника полягає в тому, що він частково або повністю обмежує рухливість суглоба, тим самим, зменшуючи можливість отримання травми, її подальше поглиблення, а також прискорює процес реабілітації після травм і операцій.

Щоб правильно вибрати фіксатор, треба знати, які бувають наколінники і чим вони відрізняються один від одного:

М'які наколінники, що складаються тільки з еластичної тканини, яка може бути різною по щільності в різних областях, наприклад, з більш жорсткою вставкою в районі колінної чашечки або під коліном. М'які наколінники практично не обмежують рухливості, лише злегка зменшують її інтенсивність;

Напівтверді наколінники зі вставками у формі ребер, пластин, кілець з гнучкого пластику або з металу. Вони частково обмежують бічні руху, але не змінюють інтенсивність сгибательно / розгинальних рухів;

Жорсткі наколінники або ортези використовуються для фіксації під час реабілітації після складних травм або при хронічних захворюваннях. Бувають цілісні або роз'ємні ортези, з жорсткими металевими ребрами і шарнірами, деякі моделі дозволяють зафіксувати суглоб під певним кутом.

Тутор - це альтернатива гіпсовій лонгет, яка перешкоджає згинання / розгинання коліна. Вона забезпечує оптимальні положення для загоєння травми, зняття запалення і прискорення реабілітації. Часто Тутори використовують для повного знерухомлення суглоба при транспортуванні хворого.

Як визначити розмір фіксатора підкаже лікуючий лікар або фахівець магазину медичних товарів.

Для самостійного визначення треба виміряти обхват коліна відповідно до рекомендацій виробника, наколінник якого Ви хочете придбати, так як у різних виробників критерії оцінки можуть бути різні:

У положенні стоячи вимірюють обхват коліна по центральній лінії;

Зігнувши коліно під кутом 30 °, вимірюють обхват на висоті 30 см від суглоба коліна;

Зігнувши коліно під кутом 30 °, вимірюють обхват нижче суглоба на 10 см.

Яке вимір треба зробити вказано на упаковці наколінника. Отриманий результат порівнюють з розмірної таблицею і вибирають той розмір, який найближче до виміру.

На сайті Ortocomfort.ua представлені наколінники різних виробників, на кожній упаковці є шкала розмірів, якою треба користуватися тільки при покупці виробу даної фірми.

Щоб наколінники надавали необхідну дію, треба знати, як їх використовувати. Як правильно носити наколенник підкаже лікар або фахівець магазину ортопедичних виробів. Якщо немає індивідуальних рекомендацій, треба дотримуватися наступних правил:

- Еластичні наколінники носять під час інтенсивних тренувань, тривалих прогулянок, при виконанні важкої фізичної роботи, підняття важких предметів. При звичайному режимі руху або під час відпочинку надягати наколенник не треба;

- Еластичні наколінники з зігріваючим ефектом (з додаванням вовняної нитки) носять в момент загострення запальних захворювань - артритів і артрозу. Такий наколенник можна носити цілий день, знімаючи тільки на ніч;

- При артритах і артрозах легкого ступеня наколінники носять до 3-х годин на день, а ось при більш складних формах хвороби наколенник носять до 12 годин на добу;

- Наколінники, які замінюють гіпсову пов'язку, носять в режимі, встановленому лікарем;

- Якщо фахівець не визначив індивідуальний графік носіння, то тривалість використання наколінника не повинна перевищувати 6-ти годин на добу.