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В Кадиевке произошла "бавовна" на заводе, где россияне прятали фуры с боекомплектом (видео)

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Луганская область, Среда 01 марта 2023 13:48
В Кадиевке произошла "бавовна" на заводе, где россияне прятали фуры с боекомплектом (видео) Иллюстративное фото: в Кадиевке произошла "бавовна" на заводе, где россияне прятали фуры с боекомплектом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области прогремел взрыв на заводе, который россияне превратили в военную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", - написал он.

Отметим, что в местных Telegram-каналах сообщают о том, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который оккупанты превратили в военную базу.

Напомним, россияне пытались наступать в районе Белогоровки и на Кременском направлении в Луганской области.

К тому же, Гайдай рассказал, что является главной угрозой для украинских военных во время боев в Луганской области.

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