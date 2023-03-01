В Кадиевке произошла "бавовна" на заводе, где россияне прятали фуры с боекомплектом (видео)
Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области прогремел взрыв на заводе, который россияне превратили в военную базу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В Кадиевке произошла "бавовна", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", - написал он.
Отметим, что в местных Telegram-каналах сообщают о том, что взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, который оккупанты превратили в военную базу.
Напомним, россияне пытались наступать в районе Белогоровки и на Кременском направлении в Луганской области.
К тому же, Гайдай рассказал, что является главной угрозой для украинских военных во время боев в Луганской области.
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