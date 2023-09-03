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В Кабмине заявили, что долги "Энергоатома" провоцируют проблемы в энергетике в преддверии зимы

Воскресенье 03 сентября 2023 15:01
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В Кабмине заявили, что долги "Энергоатома" провоцируют проблемы в энергетике в преддверии зимы Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Задолженность компании "Энергоатом" на рынке электроэнергии по финансированию льготных тарифов на электроэнергию для населения провоцирует создание проблем для отрасли энергетики в преддверии осенне-зимнего периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Бойко.

"На способность предприятий проводить все работы своевременно и в необходимом объеме в значительной степени влияет их финансовое состояние. У большинства участников рынка ситуация довольно тяжелая. Общий размер задолженности на рынке электроэнергии, согласно информации, озвученной на профильном комитете, достиг 60 миллиардов гривен", - сказал советник главы правительства.

По его словам, реальная цена электроэнергии в августе составила более 7 гривен за 1 киловатт-час. А это - в 2,7 раза больше, чем действующий тариф.

"Итак, если поставщик предоставляет населению энергию по 2,64 гривны, кто-то должен покрывать ему разницу между этим тарифом и ее реальной ценой. По решению правительства это делают "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые за счет того, что у них себестоимость энергии существенно ниже, чем цена на рынке, частью полученной прибыли фактически дотируют льготную стоимость энергии для населения. Однако уже больше года "Энергоатом" ежемесячно существенно недофинансирует эту деятельность", - рассказал Бойко.

По словам Бойко, сейчас, когда идет подготовка к новому отопительному сезону, многие энергетические компании испытывают сложности в этом вопросе из-за тяжелой финансовой ситуации.

По его мнению, долги на десятки миллиардов угрожают финансовой устойчивости системы и препятствуют своевременному и полному финансированию необходимых восстановительных работ накануне осенне-зимнего периода.

Напомним, задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" за текущий год составляет более 17 млрд грн.

По мнению главы комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.

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