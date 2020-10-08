У Кабміні з'ясують, які речовини забруднюють Дніпро

Фото: Дніпро (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів спільно з Державним агентством водних ресурсів з’ясують, які речовини забруднюють Дніпро. Вперше за історію незалежної України у басейні Дніпра буде проведено скринінг забруднюючих речовин.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Протягом тижня, починаючи з 7 жовтня, триватиме відбір проб води та біоти. Всього для дослідження планується відібрати 27 зразків поверхневих вод та 5 зразків біоти", - сказано у повідомленні.

Усі матеріали відправлять на дослідження до Словаччини в Інститут навколишнього середовища, де розташована одна з найкращих лабораторій Європейського союзу.

Вказано, що зразки дніпровської води та біоти дослідять шляхом хімічного скринінгу, який здатний виявити понад 2 тисячі сполук. Також буде проведено нецільовий скринінг, який спроможний виявити понад 65 тисяч сполук.

"Сьогодні ми можемо наочно бачити, що відбувається з поверхневими водами Дніпра. Масове цвітіння та синьо-зелені водорості заполонили річку. В першу чергу, ми хочемо з’ясувати у чому першопричина. Після дослідження ми отримаємо інформацію, в якому стані взагалі Дніпро по всіх параметрах", - заявив глава Міндовкілля Роман Абрамовський.

Результати скринінгу стануть основою для формування переліку басейнових специфічних показників, на яких буде базуватися програма діагностичного моніторингу басейну Дніпра.

Нагадаємо, в кінці липня фахівці Національного екологічного ради заявили, що роботи з днопоглиблення, які почалися на річці Прип'ять, можуть привести до смертельної загрози поширення радіації по всій акваторії Дніпра.

У 2018 році в матеріалі РБК-Україна "Кожного літа одним кольором: чому Дніпро зеленіє і чим це небезпечно" повідомлялося, що причиною щорічного цвітіння Дніпра в межах Києва є надмірне поширення водяного горіха, який занесений до Червоної книги.