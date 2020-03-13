ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні уточнили обмеження під час перетину кордону Словаччини та Румунії

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 11:37
У Кабміні уточнили обмеження під час перетину кордону Словаччини та Румунії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як зазначається, відмінено курсування поїздів у міжнародному сполученні з Словаччиною

Словаччина припинила громадські міждержавні перевезення до та з країни на всіх пунктах перетину кордону у всі сусідні країни у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами.

Згідно з повідомленням Словацьких залізниць з 7 години 13 березня 2020 відмінено курсування поїздів (вагонів) у міжнародному сполученні із Словацькою Республікою:

- № 960/961 Кошице - Мукачево;

- № 962/963 Кошице - Мукачево;

- № 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп;

- № 8862/8861 Кошице Чоп;

- Безпересадковий вагон № 26/382 Київ - Кошице.

Продаж проїзних документів на поїзди, які курсують до Словацької Республіки призупинено.

Безпересадковий вагон № 26/382 Київ - Кошице, який належить до "Укрзалізниці", у складі поїзду Київ-Кошице, буде відчеплено та повернуто до Києва. Чотири громадянина України, які мали дістатися Кошице та перебували у вагоні, відмовились повертатися до Києва та вийдуть на станції Чоп.

Додаткові режимні заходи запроваджує Румунія. Від румунських прикордонників отримано інформацію про умовне розділення територій країн Європи на зони ризику. Під час в’їзду до Румунії з зон ризику, осіб направляють до представників МОЗ Румунії для проведення перевірочних заходів в карантинній зоні протягом 7 днів. У разі відмови - особа не пропускається та повертається зворотно. Відповідно до отриманої інформації на даний час Україна до зон ризику не входить.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса у Словаччині оголосили надзвичайний стан з 12 березня. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.

Коронавірус в Україні: що відомо на даний момент У Житомирі погіршився стан хворої коронавірусом жінки
Новини України КоронавірускордонСловаччинаРумыния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся