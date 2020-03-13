У Кабміні уточнили обмеження під час перетину кордону Словаччини та Румунії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як зазначається, відмінено курсування поїздів у міжнародному сполученні з Словаччиною

Словаччина припинила громадські міждержавні перевезення до та з країни на всіх пунктах перетину кордону у всі сусідні країни у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Міжнародні вантажні перевезення не припиняються, проте водії транспортних засобів мають бути обладнані захисними засобами.

Згідно з повідомленням Словацьких залізниць з 7 години 13 березня 2020 відмінено курсування поїздів (вагонів) у міжнародному сполученні із Словацькою Республікою:

- № 960/961 Кошице - Мукачево;

- № 962/963 Кошице - Мукачево;

- № 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп;

- № 8862/8861 Кошице Чоп;

- Безпересадковий вагон № 26/382 Київ - Кошице.

Продаж проїзних документів на поїзди, які курсують до Словацької Республіки призупинено.

Безпересадковий вагон № 26/382 Київ - Кошице, який належить до "Укрзалізниці", у складі поїзду Київ-Кошице, буде відчеплено та повернуто до Києва. Чотири громадянина України, які мали дістатися Кошице та перебували у вагоні, відмовились повертатися до Києва та вийдуть на станції Чоп.

Додаткові режимні заходи запроваджує Румунія. Від румунських прикордонників отримано інформацію про умовне розділення територій країн Європи на зони ризику. Під час в’їзду до Румунії з зон ризику, осіб направляють до представників МОЗ Румунії для проведення перевірочних заходів в карантинній зоні протягом 7 днів. У разі відмови - особа не пропускається та повертається зворотно. Відповідно до отриманої інформації на даний час Україна до зон ризику не входить.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса у Словаччині оголосили надзвичайний стан з 12 березня. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.