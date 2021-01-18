У Кабміні не розглядають варіант прямого імпорту електроенергії чи газу з РФ

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабінеті міністрів не розглядають можливість прямого імпорту електроенергії чи газу з Російської Федерації. При цьому при необхідності Україна може імпортувати електроенергію з Білорусі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

"На рівні уряду сьогодні немає дискусії - ні з політичної, ні з економічної точки зору - щодо прямого імпорту російського продукту - електроенергії чи газу. З Білоруссю у нас, на жаль, на законодавчому рівні не прийнятий відповідний закон, який би врегулював усі ці питання", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, імпорт електроенергії з Білорусі технічно можливий, ніяких обмежень немає.

"У нас є відповідний перетин, 900 мВт, і у разі необхідності Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція лишається відкритою. Щодо політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушувалось", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, глава КМУ заявив, що українці не залишаться без газу. Також він запевнив, що віялові відключення електроенергії не плануються.

Як писало РБК-Україна, Кабмін прийняв рішення обмежити ціну на газ для населення до рівня не вище за 6,99 грн за кубометр. Вона буде діяти як мінімум до кінця березня.