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Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки

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Україна, Понеділок 08 листопада 2021 11:27
Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки Фото: Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час позачергового засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження на Урядовому порталі.

Згідно з документами, було звільнено:

  • Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);
  • Глущенко Світлану Володимирівну з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);
  • Голубицьку Крістіну Ігорівну з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади");
  • Лева Михайла Олександровича з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади").

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністром - міністром економіки України стала Юлія Свириденко. Рішення прийняла Рада 4 листопада.

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