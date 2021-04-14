Кабмін вимагає від Міненерго знайти механізми врегулювання ситуації з боргами в "зеленій" енергетиці

Кабінет міністрів дасть додаткові доручення Міністерству енергетики з метою вироблення механізмів вирішення проблемних питань розвитку відновлюваної енергетики в Україні та виконання меморандуму з інвесторами в ВДЕ.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання Кабміну 14 квітня.

"Зробимо ще доручення, проведемо відповідні наради. Ми приділяємо багато уваги цьому питанню, будемо ще більше", - сказав прем'єр.

При цьому він нагадав, що Міненерго раніше було доручено розробити механізми врегулювання ситуації.

Шмигаль також підкреслив, що питання розвитку відновлюваної енергетики розглядаються на всіх зустрічах уряду з міжнародними партнерами України.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.