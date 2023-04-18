Кабмин упростил подачу документов по помощи при рождении ребенка. Что изменилось

Украинцы, у которых во время временного пребывания за границей появился ребенок, смогут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кабинет Министров.

Теперь женщины, которые из-за войны вынуждены были покинуть Украину и рожать за границей, смогут онлайн подать документы на получение помощи.

"До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли только после возвращения в Украину получить помощь. Ведь для этого требовалось физическое присутствие: нужно было лично обратиться в орган социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Документы сможет направлять один из родителей в орган соцзащиты в Украину по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.

"Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище", - заявили в Кабмине.