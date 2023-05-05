Кабмин назначил нового руководителя "Администрации морских портов"

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по согласованию правительства назначил руководителей Администрации морских портов Украины (АМПУ) и ГП "Укрводдорог".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минвосстановления.

Теперь руководителем ГП "Администрация морских портов Украины" назначен Юрий Литвин. Он ранее возглавлял ГП "Укрводдорог". С июня 2022 и.о. руководителя ГП "Администрация морских портов Украины" был Алексей Востриков.

В то же время в должности главы ГП "Укрводдор" Литвина заменит Юрий Пушенко. До этого он являлся заместителем директора по экономическим вопросам.

"Он продолжит работу по укрупнению функций предприятия, восстановлению флота, реорганизации Речной информационной службы и внедрению европейских стандартов на внутреннем водном транспорте. Отдельным его фокусом станет привлечение инвестиций в развитие речного транспорта и взаимодействие с партнерами", - добавили в Минвосстановления.