В Кабмин передали рекомендации по новому жилищному законодательству, - Шуляк

Среди ключевых проблем сферы жилищной политики по результатам публичных консультаций украинцы называют неурегулированную деятельность на рынке недвижимости (теневой рынок аренды), ценовую политику и отсутствие качественного жилья, трудности в коммуникации власти и внутренне перемещенных лиц, а также зарегулированность государственных программ "єОселя" и "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, отчет по рекомендациям, которые получили в результате публичных консультаций, передали в Кабмин.

Всего в обсуждении приняло участие более 500 человек, в том числе ветераны, молодежь, ВПЛ, граждане, стоящие в очереди на получение жилья, руководителей ОСМД, представители органов и ассоциаций местного самоуправления, профильных министерств, общественных организаций, международных организаций, финансовых учреждений, ученые и эксперты по вопросам жилищной политики, профильные судьи и юристы.

"На сегодня у нас есть абсолютно устаревший и неэффективный жилищный кодекс, который создавался еще в 1983 году и с тех пор ни разу не менялся. Но правила советских времен, когда жилье предоставлялось бесплатно, а потом - с 90-х годов, приватизировалось, привели к тому, что в Украине в квартирных очередях стоят более 600 тыс. граждан и эта очередь уже много лет не двигается, то есть жилье вообще никто не получает. Поэтому нам нужно создать и запустить современные и, главное, эффективные способы обеспечения жильем тех украинцев, которые в этом нуждаются. Попытка ликвидировать старый жилищный кодекс была в 2009 году, но она провалилась. В этот раз этот процесс важно завершить", - пояснила Шуляк.

При этом парламентария добавила, что создание нового жилищного законодательства - не только ответ на многолетний запрос от украинских граждан, но и необходимое условие для получения Украиной 50 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Для него использовались европейские практики жилищной политики, которые уже не один год помогают гражданам стран Евросоюза решать жилищный вопрос. После принятия соответствующего законопроекта украинцы смогут самостоятельно выбрать один из нескольких предложенных вариантов или даже объединить их.

"Чем больше механизмов обеспечения жильем будет задействовано при решении жилищного вопроса, тем больше шансов, что это будет действенно и эффективно. Речь идет не просто об ипотеке, социальной аренде, лизинге и финансировании строительства, а о возможности их сочетания и соблюдения четкого алгоритма. Например, для молодой семьи подойдет кредитование, а лизинг может оказаться эффективным в других случаях", - сообщила Шуляк.

Во время публичных консультаций среди неотложных жилищных вопросов украинцев выделили четыре:

Ценовая политика и отсутствие качественного жилья: износ жилищного фонда, наличие недостроев и обманутых инвесторов, а также отсутствие механизмов реализации права на жилье у тех граждан, кто не может приобрести его на коммерческих условиях.

Неурегулированность деятельности на рынке недвижимости, который обуславливает завышенную стоимость риэлторских услуг и арендной платы, а вопросы выделения земельных участков под застройку, увеличение фонда социального жилья и т.п. остаются открытыми.

Трудности в коммуникации власти с внутренне перемещенными лицами, ветеранами, которые хотят строить жилье (жилищно-коммунальные кооперативы за свой счет, а также отсутствие понятного планирования, учитывающего потребности общины, социально-демографические вызовы и стратегии решения жилищного вопроса на месте (сотрудничество с международным) донором, государственно-частное партнерство, благотворительные инициативы и т.д.).

"Также значительный процент опрошенных отметили, что ныне сверхважно внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования "єОселя" так, чтобы воспользоваться ею могли больше ВПЛ, которых в результате значительно увеличилось - по состоянию на сегодняшний день это почти 5 млн граждан, многие из которых не могут решить свой жилищный вопрос. Кроме этого, как отметили опрошенные, следует как можно скорее расширить программу "Восстановление" на временно-оккупированные территории", - подчеркнула Шуляк.

Среди других рекомендаций, указанных в отчете - реформирование и детенизация рынка аренды жилья, доработка государственных жилищных программ, создание фондов социального жилья в общинах, инвентаризация находящегося в государственной и коммунальной собственности недвижимого имущества налоговые льготы предприятиям, которые будут предоставлять социальное жилье для ВПЛ, расширение перечня инструментов для получения жилья (лизинг, долгосрочная аренда, аренда с правом выкупа), разработка механизмов привлечения и поддержки частного инвестора для создания рынков жилья для доступной по стоимости аренды и т.п.

По словам Шуляка, отчет с рекомендациями по итогам проведенных публичных консультаций по реформированию жилищной политики и доработке проекта закона "Об основных принципах жилищной политики", регистрация которого ожидается до конца лета, сегодня будут переданы в Кабмин.

Шуляк также подчеркнула, что нынешний кейс очень показателен в евроинтеграционном плане. Во-первых, проведенные публичные консультации были добровольными, но среди условий программы Ukraine Facility отмечено, что они должны стать обязательными.

Напомним, 20 июня Рада поддержала в целом законопроект, согласно которому через год после завершения военного положения публичные консультации станут обязательными для большинства управленческих решений на уровне государства и законодательных инициатив.