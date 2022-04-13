Кабмін зобов’язав обладміністрації оперативно звітувати про ціни державних закупівель

Обладміністрації зобов’язали оприлюднювати дані про державні закупівлі протягом 5 днів після погодження цін на товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури у Telegram -каналі.

З ініціативи міністерства та Prozorro уряд ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану.

"Йдеться про тристоронні договори, замовниками яких виступають обласні військові адміністрації, а платником - "Укрзалізниця" шляхом бюджетних коштів", - розповіли у МІУ.

Такі договори передбачають закупівлю продовольчих і пакувальних товарів, санітарно-гігієнічних товарів, пального, лікарських засобів, вакцин, медичних виробів, та обладнання, будівельних матеріалів для першочергових робіт на пошкоджених бойовими діями об’єктах.

Раніше в умовах воєнного стану замовник мав оприлюднити звіт про договір та усі супутні документи протягом 20 днів з дня завершення воєнного стану.

"Оскільки джерелом фінансування цих тристоронніх договорів є виключно кошти держбюджету - а платником виступає "Укрзалізниця", ми розробили більш дієвий механізм забезпечення прозорості та відкритості", - пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Після змін у постанові замовник закупівель буде розміщувати на електронному порталі Prozorro повідомлення про закупівлю з інформацією про товари та ціни протягом 5 днів після погодження цін на товари.

"Таким чином ми зможемо мінімізувати ризики, встановлюючи запобіжник від завищених цін на товари та інших маніпуляцій. Водночас така чутлива інформація, як список постачальників та їх контактні дані, за наявних обставин має залишатися закритою", - зазначив Кубраков.

За словами гендиректора ДП "Прозорро" Василя Задворного, нова система дозволить максимально швидко та повно забезпечувати потреби міст та сіл, які опинилися в зоні бойових дій чи готуються до оборони.

"Разом з Міністерством інфраструктури ми напрацювали зміни, що дозволять не лише швидко закривати потреби військово-цивільних адміністрацій, а й контролювати закупівельні ціни", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про готовність Єврокомісії спростити процедури вантажного транзиту з України до країн ЄС.