ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин должен найти ресурсы для выплаты долгов зеленым инвесторам за 2022 год, - УВЭА

Пятница 10 мая 2024 16:45
UA EN RU
Кабмин должен найти ресурсы для выплаты долгов зеленым инвесторам за 2022 год, - УВЭА Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины должен найти финансовые ресурсы для выплаты долгов предприятиям зеленого поколения, поскольку имеющаяся недоплата за 2022 год в размере 45% тормозит развитие отрасли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Как отмечается, 6 мая ГП "Гарантированный покупатель" выплатило производителям из ВИЭ 4,3 млрд грн в счет погашения задолженности за январь-март, июль и сентябрь 2023 года.

"По состоянию на сегодня уровень оплаты за 2023 год является рекордным, ведь за 2022 год выплаты предприятиям ВИЭ сейчас составляют 55%, а за январь-апрель 2024 года - 72%", - сообщают в ассоциации.

В то же время отмечается, что ресурсы для погашения остальных долгов отсутствуют.

“Поэтому УВЭА призывает правительство, Министерство энергетики и НКРЭКУ продолжать работу над поиском финансовых источников и путей улучшения ликвидности рынка электроэнергии для недопущения ухудшения долговой ситуации на рынке", - подчеркивают инвесторы.

По их мнению, решить долговой кризис на энергорынке необходимо для восстановления как поврежденных мощностей энергетики, так и стимулирования развития новой распределенной генерации.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

Как сообщалось, по мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку в мае истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса СНБО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области
До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче