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Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб, - Свириденко

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Вівторок 22 березня 2022 13:57
Уряд компенсує працедавцям частину зарплатні внутрішньо переміщених осіб, - Свириденко Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Уряд продовжує реалізацію програми для підтримки економіки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook.

Вона нагадала, що уряд здійснює релокацію підприємств з областей, де ведуться бойові дії, із метою збереження існуючих робочих місць і відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах.

"Саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис. грн за кожного такого працівника протягом двох місяців", - розповіла Свириденко.

Для цього підприємству потрібно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою, зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал "Дія" або надати заяву до Державної служби зайнятості.

Такий порядок діятиме під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення, додала міністерка економіки.

"Розраховуємо, що ці заходи допоможуть з одного боку зменшити безробіття, покращити добробут громадян, а з іншого - підвищити економічну активність бізнесу України", - заявила вона.

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