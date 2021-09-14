Кабмін змінив правила карантину, а українські туристи постраждали в ДТП в Туреччині: новини за 13 вересня

В Україні змінили правила карантину, автобус з українськими туристами потрапив в аварію в Туреччині, в Україну йде похолодання. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 13 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин по-новому. Кабмін змінив правила і обмеження

В Україні посилюють карантин. Вакциновані від коронавірусу отримають привілеї. Зокрема, обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії". З повним списсок привілеїв можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

ДТП з туристичним автобусом у Туреччині: постраждали 35 громадян України

У Туреччині автобус з українськими туристами потрапив в аварію. В ДТП у провінції Мугла постраждали 35 громадян України. Загалом в ньому знаходився 41 український турист.

Повідомляється, що у 54-річного водія автобуса на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі стався серцевий напад, після чого некерований автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом, який віз студентів. Водій помер на місці події.

Путін відмовляється обговорювати з Зеленським Донбас: у Кремлі назвали причину

Президент Росії Володимир Путін відмовляється обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським Донбас. В Кремлі знову заявили, що РФ не є стороною конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, сторони ніби-то не можуть обговорювати питання "внутрішньоукраїнського конфлікту". "Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях", - заявив Пєсков. Також у Путіна виключили зустріч із Зеленським з обговоренням Криму

В Україні фермери цинічно розправилися з кавунами: відео обурило українців

У Херсонській області фермери знищили урожай кавунів, який не продався. Це сталося в селі Михайлівка. У мережу потрапило відео, на якому видно "розправу".

Так, в ролику ми можемо побачити, як з машини на поле кидаються кавуни і вони розбиваються. Плоди залишаються лежати на полі. Фермери переконані, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива. Українці емоційно відреагували на опубліковане відео.

В Україну йде похолодання: новий прогноз синоптиків

Погода в Україні найближчої доби в більшості областей буде приємною. Однак частина країни захопить дощами та похолоданням.

На всю територію України похолодання прийде в кінці тижня. Температура повітря опуститься у західних, північних та центральних областях.