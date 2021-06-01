Кабмін хоче використати акцизний збір на "зелену" енергію для судів проти інвесторів, - нардеп

Кабінет міністрів шукає гроші на фінансування міжнародних арбітражів проти іноземних інвесторів у відновлювану енергетику України й для цього хоче запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії.

"Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю треба гроші на міжнародні арбітражі з іноземними інвесторами. Це головна причина того, чому він хоче запровадити акцизний збір на зелену енергію", - заявив нардеп.

За його словами, поки проти України подано один такий позов - від компанії Modus Energy на 11,5 млн євро і їх кількість збільшиться найближчі місяці.

"В умовах дефіциту коштів уряду потрібно хоч якось захищатись в юридичній площині. А такі справи коштують дуже великих грошей. Тому я не здивуюсь, якщо акцизним збором з зеленої енергетики Кабмін буде фінансувати витрати на арбітражі проти інвесторів, котрим сам винен майже 20 мільярдів", - пояснив Гончаренко.

На його думку, якщо акцизний збір запрацює, то Шмигаль додатково витягуватиме з підприємств "зеленої" енергетики 1,5 млрд грн щороку.

"Важко дивитись на те, коли уряд, обікравши інвесторів, хоче це робити знову і знову. Наше МФО "Чиста енергія - здорова довкілля" не підтримуватиме такі безглузді та стратегічно шкідливі для держави ініціативи за жодних умов", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП "Гарантований покупець" змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

Як повідомив партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максим Сисоєв, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy проти Кабінету міністрів України за здійснення шантажу щодо скорочення "зелених" тарифів можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.