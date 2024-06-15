Какая автомойка лучше: ручная, портальная или с помощью активной пены

Вариантов помыть машину в настоящее время немало, их можно разделить по цене, по скорости, по качеству, а можно – по уровню воздействия на краску автомобиля. Ведь каждая мойка является стрессом для лакокрасочного покрытия и оставляет на нем следы.

Водители, бережно относящиеся к своей машине, часто выбирают автомойку именно по принципу воздействия на кузов. Он может быть механическим (мочалка или щетка), гидравлическим (струя воды высокого давления), химическим (так называемая активная пена).

Каждая автомойка выбирает один из вышеупомянутых способов исходя в первую очередь из коммерческих соображений, но и лояльность клиентов также оказывает влияние.

Мойка вручную

Это то, что мы назвали выше механическим способом. Имеется в виду мягкая щетка или мочалка – вернее, специальная губка. Она имеет большие поры, в которых, в отличие от мелких, песчинки и частицы грязи не застревают, а вымываются с водой. Соответственно, они не работают как абразив и не оставляют микроцарапины на лакокрасочном покрытии (ЛФП).

Технология здесь такова: сначала машину смачивают водой, чтобы смыть на землю слабо держащуюся на кузове грязь, затем с помощью губки или щетки смывается остальные загрязнения. Обязательно использование шампуня, который, во-первых, на химическом уровне смягчает грязь, а во-вторых, окутывает собой каждую песчинку и не дает ей поцарапать лак. Но это в эталоне.

А на самом деле мойка губкой, даже специальной, является одним из самых травматических для машины способов, поскольку песчинки в мочалке задерживаются и под давлением руки мойщика таки царапают машину. Поэтому так важно часто прополаскивать губку и менять воду в ведре. Также важно, насколько эффективно в начале была смыта грязь с кузова струей воды – аппаратом высокого давления или прямо из шланга. Кстати, в конце процедуры машину снова нужно омыть водой.

Активная пена

При использовании обычного автошампуня помыть машину без губки или щетки не получится – на кузове обязательно будут загрязнения, которые нужно потереть. Чтобы избежать этой травматической операции, используют активную пену – очень эффективный шампунь, который не только смягчает грязь, но и растворяет и отрывает его от поверхности настолько, что потом все смывается финальной струей воды.

Минусы активной пены – она очень активна, в некоторых случаях она сокращает жизнь отдельных видов декоративных покрытий, в частности хрома, нанесенного на пластик. Также активная пена может ускорять коррозию незащищенного металла, часто просматриваемого в сколах и трещинах краски. Поэтому опытные и заботливые автовладельцы не злоупотребляют этим типом мойки.

Портальная мойка

Фактически, это тоже механическая мойка, которая использует не губку, а щетки из особого материала. Их ворс действительно очень мягкий, но он бьет по кузову со столь большой силой, что влияние получается похожим на губку.

Однако бывалые водители предпочитают такую мойку вместо активной пены. Ведь микроцарапины из ЛФП потом можно убрать полировкой, а костры коррозии из кузова убираются только перекраской.

Струя высокого давления

Это менее травматический способ помыть машину, ведь все абразивные частицы (песок и грязь) сходят с кузова вместе с потоком воды и минимально контактируют с лаком. Но 100% загрязнений одной только водой не убрать, поэтому этот способ служит вспомогательным при других видах мойки. А еще из-за неправильных действий мойщика слишком мощная струя может оставить на современном кузове вмятины.

Кратко

Если вы практикуете регулярные мойки с большой частотой, вам, чтобы меньше волноваться по поводу такой чистоплотности, следует предварительно защитить лакокрасочное покрытие. Кузов можно укрыть защитным полиролем – воскового типа или из группы так называемого жидкого стекла. Действия первого хватит на месяц-три, второго типа – словно бы на полгода-год, но "стекло" обходится гораздо дешевле.